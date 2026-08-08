İstanbul’da canlı yayın yapan Koreli fenomene canlı yayında ahlaksız teklif! O anlar canlı yayına yansıdı | Video
08 Ağustos 2026 12:36
İstanbul’u ziyaret eden Koreli Kick yayıncısı withJENNY, Taksim’de canlı yayın yaptığı sırada bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Kendisiyle kalmasını teklif eden kişi, yayıncının Türkçe bilmemesine rağmen ısrarla takip ettiği ve peşinden gittiği canlı yayına yansıdı.
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