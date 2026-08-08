Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 104 kilo pregabalin ele geçirildi | Video

08 Ağustos 2026 10:58

İstanbul Kağıthane’de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 104 kilo pregabalin maddesi ile sentetik ecza maddesi üretiminde kullanılan 1 adet baskı makinesi ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.