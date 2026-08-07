Video Yaşam Adana'da trafikte yol verme yüzünden tartıştığı sürücüye testere ile saldıran şüpheli tutuklandı | Video
Adana'da trafikte yol verme yüzünden tartıştığı sürücüye testere ile saldıran şüpheli tutuklandı | Video

Adana'da trafikte yol verme yüzünden tartıştığı sürücüye testere ile saldıran şüpheli tutuklandı | Video

07 Ağustos 2026 09:56

Adana'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada darbedildiğini ve testereyle saldırıya uğradığını öne süren sürücü yaşadıklarını anlattı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, trafik ekiplerince 180 bin lira idari para cezası uygulandı ve aracı trafikten men edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 5 Ağustos'ta merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi 810 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Hakan Şimşek, otomobiliyle Akkuyu Mahallesi istikametine seyir halindeyken oto yıkamadan çıkmak isteyen bir araca yol verdi. Yol verdiği otomobil yol üzerinde durdu. Bir süre bekleyen Şimşek, diğer sürücünün yolu açmasını istedi.

Bunun üzerine otomobil sürücüsü M.A.K. araçtan inerek Şimşek'le tartışmaya başladı, kısa sürede büyüyen olayda şüpheli sürücünün Şimşek'e yumruk attığı öne sürüldü. İddiaya göre daha sonra aracının bagajından testere alan M.A.K., yeniden Şimşek'in üzerine yürüdü. Araya girenlerin müdahalesiyle olay daha fazla büyümeden sona erdi. Yaşananlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları polis merkezine götürdü. Şimşek, M.A.K.'den şikayetçi olurken, M.A.K. da Şimşek'in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Trafik ekipleri tarafından araçtan inerek saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.A.K.'ye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobili de trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"YOL VERMEME RAĞMEN SALDIRIYA UĞRADIM"
Olayı anlatan sürücü Ahmet Hakan Şimşek, trafikte yol vermesine rağmen tartışmanın kısa sürede şiddete dönüştüğünü öne sürdü. Şimşek, "Yol verdim ancak daha sonra önümde beklemeye devam etti. Yolun açılmasını isteyince araçtan inerek bana saldırdı. Önce yumruk attı, ardından bagajdan testere alıp üzerime yürüdü. Araya giren vatandaşlar sayesinde testereyle yaralanmadım. Yumruk nedeniyle dudağımdan yaralandım" dedi.

Şüphelinin kendisinden de şikayetçi olmasına anlam veremediğini ifade eden Şimşek, "Ben kimseye hakaret etmedim, küfür etmedim. Araç kameramda yaşananların tamamı kayıtlı. Olayın bu noktaya gelmesi beni çok üzdü. Yaşadıklarımdan sonra Adana'da trafiğe çıkmaya korkar hale geldim" diye konuştu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programında çalışma izni bulunmayan seyirciye gözaltı | Video 00:09
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında çalışma izni bulunmayan seyirciye gözaltı | Video 07.08.2026 | 15:34
Eskişehir’de feci kazada can veren kadının cenazesi sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı | Video 02:02
Eskişehir'de feci kazada can veren kadının cenazesi sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı | Video 07.08.2026 | 15:06
Taziye evinde husumetlilerini tabancayla kovalayan şüpheli gözaltına alındı | Video 00:12
Taziye evinde husumetlilerini tabancayla kovalayan şüpheli gözaltına alındı | Video 07.08.2026 | 14:14
Bağcılar’da iş yerine uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 740 gram esrar ele geçirildi | Video 00:15
Bağcılar'da iş yerine uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 740 gram esrar ele geçirildi | Video 07.08.2026 | 10:18
Adana’da pes dedirten olay: Taziye evinde kavga çıktı! Tartışmada tabancasını çekip husumetlilerini kovaladı | Video 00:59
Adana'da pes dedirten olay: Taziye evinde kavga çıktı! Tartışmada tabancasını çekip husumetlilerini kovaladı | Video 07.08.2026 | 10:04
Maskeyle yüzünü kapatarak motosikleti çalan hırsız jandarma ekiplerinden kaçamadı | Video 01:35
Maskeyle yüzünü kapatarak motosikleti çalan hırsız jandarma ekiplerinden kaçamadı | Video 07.08.2026 | 10:01
Adana’da trafikte yol verme yüzünden tartıştığı sürücüye testere ile saldıran şüpheli tutuklandı | Video 03:15
Adana'da trafikte yol verme yüzünden tartıştığı sürücüye testere ile saldıran şüpheli tutuklandı | Video 07.08.2026 | 09:50
Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü karşı yönden gelen aracın altında kaldı! Korkunç anlar kamerada | Video 01:14
Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü karşı yönden gelen aracın altında kaldı! Korkunç anlar kamerada | Video 07.08.2026 | 09:27
Eskişehir’de kazanın ardından çıkan bıçaklı kavga kameraya yansıdı: 2 yaralı | Video 02:05
Eskişehir'de kazanın ardından çıkan bıçaklı kavga kameraya yansıdı: 2 yaralı | Video 07.08.2026 | 08:22
Kartal’da minibüs yangını: Peş peşe patlamalar paniğe neden oldu | Video 01:38
Kartal'da minibüs yangını: Peş peşe patlamalar paniğe neden oldu | Video 07.08.2026 | 08:11
Şam kırsalında minibüste patlama: Ölü ve yaralılar var 00:16
Şam kırsalında minibüste patlama: Ölü ve yaralılar var 06.08.2026 | 21:34
Traktör ve otobüs çarpıştı, kaza ucuz atlatıldı 01:43
Traktör ve otobüs çarpıştı, kaza ucuz atlatıldı 06.08.2026 | 19:09
Kastamonu’da vahşet! Komşusunu öldürüp evini ve aracını ateşe verdi | Video 00:24
Kastamonu'da vahşet! Komşusunu öldürüp evini ve aracını ateşe verdi | Video 06.08.2026 | 15:49
Muğla’da park halindeki midibüste yangın çıktı | Video 02:07
Muğla'da park halindeki midibüste yangın çıktı | Video 06.08.2026 | 15:35
Dev vinç gemisi Saipem 7000’ İstanbul Boğazı’ndan geçti | Video 05:28
Dev vinç gemisi Saipem 7000' İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video 06.08.2026 | 14:22
Kağıthane’de sokak ortasında dehşet kamerada: Eski sevgilisi ile erkek arkadaşını silahla vurdu! | Video 03:12
Kağıthane'de sokak ortasında dehşet kamerada: Eski sevgilisi ile erkek arkadaşını silahla vurdu! | Video 06.08.2026 | 13:44
Şişli’de bir hırsız girdiği evden klima ve televizyonu böyle çaldı | Video 00:12
Şişli'de bir hırsız girdiği evden klima ve televizyonu böyle çaldı | Video 06.08.2026 | 13:32
Kars’ta 4 kişinin yaralandığı kaza kamerasında | Video 00:13
Kars'ta 4 kişinin yaralandığı kaza kamerasında | Video 06.08.2026 | 12:06
Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü! Binanın çökme anı kamerada | Video 07:49
Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Binanın çökme anı kamerada | Video 06.08.2026 | 11:20
‘Ay Grubu’na dev darbe: İstanbul’da işyerlerini hedef almışlardı! Kurşunlama, kundaklama… | Video 00:54
‘Ay Grubu’na dev darbe: İstanbul’da işyerlerini hedef almışlardı! Kurşunlama, kundaklama… | Video 06.08.2026 | 11:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA