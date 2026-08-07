Adana'da trafikte yol verme yüzünden tartıştığı sürücüye testere ile saldıran şüpheli tutuklandı | Video

07 Ağustos 2026 09:56

Adana'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada darbedildiğini ve testereyle saldırıya uğradığını öne süren sürücü yaşadıklarını anlattı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, trafik ekiplerince 180 bin lira idari para cezası uygulandı ve aracı trafikten men edildi.