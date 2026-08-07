Video Yaşam Kartal'da minibüs yangını: Peş peşe patlamalar paniğe neden oldu | Video
Kartal'da minibüs yangını: Peş peşe patlamalar paniğe neden oldu | Video

Kartal'da minibüs yangını: Peş peşe patlamalar paniğe neden oldu | Video

07 Ağustos 2026 08:16

Kartal'da Karlıktepe Mahallesi Spor Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yaşanan peş peşe patlamalar çevrede paniğe neden oldu.

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Olay, Karlıktepe Mahallesi Spor Caddesi üzerinde, kaymakamlık binasının arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, yangın esnasında araçta peş peşe patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
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