Maskeyle yüzünü kapatarak motosikleti çalan hırsız jandarma ekiplerinden kaçamadı | Video
07 Ağustos 2026 10:32
Hatay'da yüzünü gizlemek için maske takan ve telefonla oynuyormuş gibi yaparak park halindeki motosikleti çalan hırsız, jandarma ekiplerinden kaçamayarak yakalandı. Çalınan motosikletine kavuşan Ayhan Atlar, jandarma ekiplerine teşekkür ettiğini söyledi.
"Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından şahıs yakalanırken motosikletim bana tespit edildi ve jandarma ve diğer ekiplere teşekkür ederim"
Maskeli hırsız tarafından çalınan motosikletine kavuşan Ayhan Atlar, hırsızı yakaladıkları için jandarma ekiplerine teşekkür ettiğini belirterek, "Ben Reyhanlı ilçesi Mehmetbeyli Mahallesi'nde yaşıyorum. Antakya ilçesinde bulunan bir şantiyede çalışırken motosikletimin bir şahıs tarafından çalındığını MOBESE kameralardan tespit edildi. Şahıs motosikletimi çaldı. Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından şahıs yakalandı ve motosikletim bana tespit edildi. Jandarma ve diğer ekiplere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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