Maskeyle yüzünü kapatarak motosikleti çalan hırsız jandarma ekiplerinden kaçamadı | Video

07 Ağustos 2026 10:32

Hatay'da yüzünü gizlemek için maske takan ve telefonla oynuyormuş gibi yaparak park halindeki motosikleti çalan hırsız, jandarma ekiplerinden kaçamayarak yakalandı. Çalınan motosikletine kavuşan Ayhan Atlar, jandarma ekiplerine teşekkür ettiğini söyledi.