Sultangazi TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi! | Video
08 Ağustos 2026 12:54
Sultangazi TEM Otoyolu Sultançifliği ayrımında saat 08.30 sıralarında 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralıların olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatılırken, akış 2 şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Trafikte yoğunluk oluştu.
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