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Sultangazi’de temel kazısı sırasında 2 bina tahliye edildi | Video

Sultangazi’de temel kazısı sırasında 2 bina tahliye edildi | Video

08 Ağustos 2026 14:33

Sultangazi’de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan 2 binada hasar meydana geldi. Tedbir amacıyla tahliye edilen binalar belediye ekiplerince mühürlenirken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Tahliye edilen binaların bulunduğu alan havadan görüntülendi.

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Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında yapılan temel kazısı sırasında bitişikteki 2 binada hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından bina, 2 bina da güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Boşaltılan binalar belediye ekipleri tarafından mühürlenirken, çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.

'YAN TARAFTAKİ DAİRELERİ KOMPLE TAHLİYE ETTİLER'

Tahliye edilen binada oturan Ömer Yiğit Tekin, "Önce buranın yıkımını gerçekleştirdiler. Bugün temel için ineceklerdi. Ama temel yapısı bozuk olduğu için yan taraftaki daireler kaymaya başladı. Yan tarafta zaten açıkça on parmak girecek şekilde bir açıklık duruyor. Yan taraftaki daireleri komple tahliye ettiler. Biz de bu binanın sakinleriyiz. Biz de tedbir amaçlı kendimiz çıktık. Arka daireleri komple tahliye ettiler. Kentsel dönüşümle ilgili zaten bir çalışma yapıyorlardı. Bizim normalde oturduğumuz binada kentsel dönüşüme giriyor. Biz kendilerine iki sene önce dedik ki, buranın altı dere, sulak bir alan, riski büyük. Gelin beraber yapalım, riski biraz daha düşürelim dedik. Ama kendileri kabul etmedi. kafalarına göre hareket etmek istediler, en doğal hakları zaten. Ama bugün böyle bir durum yaşadık. Üzücü bir durum. Sonuçta burada biz birbirimizin komşusuyuz. Böyle bir şey yaşanmaması lazımdı. Allah'tan daha büyük bir kayıp yaşanmadan, ufak tefek şeylerle atlattık. Herkese geçmiş olsun. kimsenin burnu kanamadı çok şükür. Herhangi bir can kaybı olmadığı için zaten mutluyuz. Maddi olarak da artık olacağı varmış" dedi.

'ÇOK ŞÜKÜR KİMSENİN BURNU KANAMADI'

Tahliye edilen bina sakini Fesih Akın, "Yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesi için bir haber bekliyoruz. Ancak şu ana kadar bizimle ilgilenen olmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu anda dışarıdayız. Çok şükür kimsenin burnu kanamadı, canımız sağ. Bundan sonra zaman ne gösterir bilmiyoruz. Bize daha önceden haber verilmiş olsaydı elbette tedbirimizi alır, dışarı çıkar veya başımızın çaresine bakardık" diye konuştu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İnşaatın temel kazısının yapıldığı ve zarar gördüğü için tahliye edilen binaların bulunduğu alan havadan da görüntülendi.

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