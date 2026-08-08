Afyon'da yolcu otobüsünün çarptığı kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti: 1 ölü, 15 yaralı! | Video

08 Ağustos 2026 13:01

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.