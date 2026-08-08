Afyon'da yolcu otobüsünün çarptığı kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti: 1 ölü, 15 yaralı! | Video
08 Ağustos 2026 13:01
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.
Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve büyük çoğunluğunun taburcu edildiği belirtildi.
Kazadan dolayı Afyonkarahisar-Antalya karayolunun bir yönünde trafik yaklaşık olarak bir saat kontrollü bir şekilde sağlandı.
Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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