Kütahya'da iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı! Kaza kamerada 09 Ağustos 2026 10:08 Kütahya'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 13.00 sıralarında Hisarcık-Simav kara yolu Gölcük Kavşağı'nda meydana geldi. 2 otomobil ile motosikletin çarpıştığını görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise kazaya karışan öndeki otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadan gelen otomobilin çarptığı motosikletin, savrularak öndeki otomobille çarpıştığı yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.