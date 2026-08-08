Video Yaşam Çatıdan eve girmek isteyen adam 3’üncü kattan böyle düştü | Video
Çatıdan eve girmek isteyen adam 3’üncü kattan böyle düştü | Video

Çatıdan eve girmek isteyen adam 3’üncü kattan böyle düştü | Video

08 Ağustos 2026 16:07

Aksaray'da, boşanma aşamasındaki eşi kapıyı açmayınca çatıdan sarkarak eve girmeye çalışan Hasan Ö.’nün (19) 3’üncü kattan düşerek ağır yaralandığı olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 21 Temmuz'da saat 23.00 sıralarından Kılıçaslan Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. 3'üncü katta oturan Hasan Ö.'yü boşanma aşamasındaki eşi eve almadı. Tartışmayı duyan komşuları, polise haber verdi. Hasan Ö. çatıya çıkarken, adrese polis ekipleri geldi. Hasan Ö.'nün çatıdan eve girmeye çalıştığını gören ekipler, düşme ihtimaline karşı itfaiyeye haber verdi. Yaklaşık 600 metre uzaklıktaki itfaiye istasyonundan kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler şişme yatak açmak istedi. Ancak bu sırada Hasan Ö., çatıdan son kattaki evinin penceresine kendini sarkıtıp içeriye girmeye çalışırken dengesini kaybedip zemine düştü. Ağır yaralanan Hasan Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi sonrası Hasan Ö., taburcu oldu. Boşanma aşamasındaki eşinin ise Hasan Ö.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çatıdan eve girmek isteyen adam 3’üncü kattan böyle düştü | Video 00:16
Çatıdan eve girmek isteyen adam 3’üncü kattan böyle düştü | Video 08.08.2026 | 16:03
Sultangazi’de temel kazısı sırasında 2 bina tahliye edildi | Video 01:48
Sultangazi’de temel kazısı sırasında 2 bina tahliye edildi | Video 08.08.2026 | 14:29
Ankara’da narkotik ve fuhuş operasyonunda 14 şüpheliye gözaltı | Video 03:19
Ankara’da narkotik ve fuhuş operasyonunda 14 şüpheliye gözaltı | Video 08.08.2026 | 13:59
Afyon’da yolcu otobüsünün çarptığı kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti: 1 ölü, 15 yaralı! | Video 00:55
Afyon'da yolcu otobüsünün çarptığı kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti: 1 ölü, 15 yaralı! | Video 08.08.2026 | 12:52
Kaldırıma çıkan otomobil yayalara böyle çarptı: 2 yaralı | Video 00:35
Kaldırıma çıkan otomobil yayalara böyle çarptı: 2 yaralı | Video 08.08.2026 | 12:49
İstanbul’da canlı yayın yapan Koreli fenomene canlı yayında ahlaksız teklif! O anlar canlı yayına yansıdı | Video 02:38
İstanbul’da canlı yayın yapan Koreli fenomene canlı yayında ahlaksız teklif! O anlar canlı yayına yansıdı | Video 08.08.2026 | 12:32
Camiye gitmek için evinden çıkan adam motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 00:44
Camiye gitmek için evinden çıkan adam motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 08.08.2026 | 11:25
Sultangazi TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi! | Video 00:43
Sultangazi TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi! | Video 08.08.2026 | 09:58
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 104 kilo pregabalin ele geçirildi | Video 00:39
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 104 kilo pregabalin ele geçirildi | Video 08.08.2026 | 09:57
Seyir halindeyken aniden alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı 00:17
Seyir halindeyken aniden alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı 07.08.2026 | 22:14
Freni boşalan TIR karşı yöne geçerek 4 araca çarptı! O anlar kamerada | Video 00:46
Freni boşalan TIR karşı yöne geçerek 4 araca çarptı! O anlar kamerada | Video 07.08.2026 | 16:14
Ümraniye’de otluk alanda korkutan yangın: Mikser hortumuyla müdahale edildi | Video 02:35
Ümraniye'de otluk alanda korkutan yangın: Mikser hortumuyla müdahale edildi | Video 07.08.2026 | 16:08
Yeni nesil suç örgütlerine yönelik dev operasyon: 32 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 09:02
"Yeni nesil suç örgütlerine" yönelik dev operasyon: 32 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 07.08.2026 | 15:59
Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programında çalışma izni bulunmayan seyirciye gözaltı | Video 00:09
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında çalışma izni bulunmayan seyirciye gözaltı | Video 07.08.2026 | 15:34
Eskişehir’de feci kazada can veren kadının cenazesi sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı | Video 02:02
Eskişehir'de feci kazada can veren kadının cenazesi sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı | Video 07.08.2026 | 15:06
Taziye evinde husumetlilerini tabancayla kovalayan şüpheli gözaltına alındı | Video 00:12
Taziye evinde husumetlilerini tabancayla kovalayan şüpheli gözaltına alındı | Video 07.08.2026 | 14:14
Bağcılar’da iş yerine uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 740 gram esrar ele geçirildi | Video 00:15
Bağcılar'da iş yerine uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 740 gram esrar ele geçirildi | Video 07.08.2026 | 10:18
Adana’da pes dedirten olay: Taziye evinde kavga çıktı! Tartışmada tabancasını çekip husumetlilerini kovaladı | Video 00:59
Adana'da pes dedirten olay: Taziye evinde kavga çıktı! Tartışmada tabancasını çekip husumetlilerini kovaladı | Video 07.08.2026 | 10:04
Maskeyle yüzünü kapatarak motosikleti çalan hırsız jandarma ekiplerinden kaçamadı | Video 01:35
Maskeyle yüzünü kapatarak motosikleti çalan hırsız jandarma ekiplerinden kaçamadı | Video 07.08.2026 | 10:01
Adana’da trafikte yol verme yüzünden tartıştığı sürücüye testere ile saldıran şüpheli tutuklandı | Video 03:15
Adana'da trafikte yol verme yüzünden tartıştığı sürücüye testere ile saldıran şüpheli tutuklandı | Video 07.08.2026 | 09:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA