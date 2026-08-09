Video Yaşam Fatih'te camide, içinde 450 bin TL'nin bulunduğu çantayı çaldı! O anlar kamerada
Fatih'te camide, içinde 450 bin TL'nin bulunduğu çantayı çaldı! O anlar kamerada

Fatih'te camide, içinde 450 bin TL'nin bulunduğu çantayı çaldı! O anlar kamerada

09 Ağustos 2026 09:57

Fatih'te tarihi Gazi Atik Ali Paşa Camii’nde öğle namazını kılmak için saf tutan İshak Yılmaz’ın (38), yanına koyduğu ve içerisinde yaklaşık 450 bin lira değerinde birikiminin bulunduğu çanta kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Mağdur olduğunu belirten İshak Yılmaz, "Yıllarca biriktirdiğim emeğim gitti. Şüphelinin bir an önce yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 6 Ağustos Perşembe günü saat 13.30 sıralarında Fatih Molla Fenari Mahallesi, Atik Alipaşa Medresesi Sokak'ta yer alan tarihi Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kadıköy'de özel bir şirkette çalışan İshak Yılmaz, otomobil satın almak amacıyla yıllardır biriktirdiği 70 bin lira nakit para ile 53 gram altını bozdurmak üzere Kapalıçarşı'ya gitmek için yola çıktı.

NAMAZ KILARKEN ÇANTASINI ÇALDILAR

Öğle ezanının okunması üzerine namaz kılmak için camiye giren Yılmaz, parasının ve altınlarının bulunduğu çantayı yanına koyarak saf tuttu. Yılmaz namaz kıldığı sırada, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz şüpheli, çantayı alarak hızla camiden uzaklaştı. Namaz sonrası çantasının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'YILLARCA VERDİĞİM EMEĞİM ÇALINDI'

Yaşadığı mağduriyeti anlatan İshak Yılmaz, "Kadıköy'de özel bir şirkette çalışıyorum. Yıllarca biriktirdiğim bir miktar param ve altınım vardı. Bunları Kapalıçarşı'ya götürüp bozduracak ve araba alacaktım. Öğlen ezanı vaktine denk gelince namazımı kılıp ardından kuyumcuya gitmeyi planladım. Camide imamın arkasında saf tutarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından çantamız çalındı. Paralar çantamın kenarında duruyordu, birkaç yıllık emeğimiz gitti" dedi.

'ŞİKAYETÇİ OLDUM, BEKLİYORUM'

Yetkililere çağrıda bulunan ve şüphelinin en ağır cezayı almasını istediğini belirten Yılmaz, "Çalınan para ve altınların toplam değeri yaklaşık 450 bin lirayı buluyor. 53 gram altın ve 70 bin TL nakit para vardı, maalesef hepsi gitti. Çok mağdurum; yetkili mercilerden mağduriyetimin giderilmesini rica ediyorum. Benim canımı yaktı, emeğimi ve hakkımı çaldı. Başkalarının canını yakmasın, rezil olsun. Karakola gidip ifademizi verdik, şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı

HIRZILIK KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anları kameraya yansıdı. Camiye giren şüpheli kısa sürede İshak Yılmaz'ın çantasının yanı sıra bir başkasına ait çantayı da alarak camiden çıktı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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