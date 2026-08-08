İsmail Köybaşı: Bugün ben buraya kalbimi gömdüm!

08 Ağustos 2026 23:12

Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanan mücadele ile futbol kariyerine nokta koyan İsmail Köybaşı, karşılaşma sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli isim, "Burada yeri geldi, göbek bağı gömdüm. Yeri geldi, şampiyonluk bayrağını diktim. Yeri geldi, sevinçlerimi gömdüm. Yeri geldi, üzüntülerimi gömdüm. Bugün ben buraya kalbimi gömdüm" dedi.