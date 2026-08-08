Video Spor İsmail Köybaşı: Bugün ben buraya kalbimi gömdüm!
İsmail Köybaşı: Bugün ben buraya kalbimi gömdüm!

İsmail Köybaşı: Bugün ben buraya kalbimi gömdüm!

08 Ağustos 2026 23:12

Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanan mücadele ile futbol kariyerine nokta koyan İsmail Köybaşı, karşılaşma sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli isim, "Burada yeri geldi, göbek bağı gömdüm. Yeri geldi, şampiyonluk bayrağını diktim. Yeri geldi, sevinçlerimi gömdüm. Yeri geldi, üzüntülerimi gömdüm. Bugün ben buraya kalbimi gömdüm" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsmail Köybaşı: Bugün ben buraya kalbimi gömdüm! 06:40
İsmail Köybaşı: Bugün ben buraya kalbimi gömdüm! 08.08.2026 | 23:12
GOL | Göztepe 2-1 Trabzonspor 00:20
GOL | Göztepe 2-1 Trabzonspor 08.08.2026 | 21:36
GOL | Göztepe 2-0 Trabzonspor 00:20
GOL | Göztepe 2-0 Trabzonspor 08.08.2026 | 21:29
GOL | Göztepe 1-0 Trabzonspor 00:22
GOL | Göztepe 1-0 Trabzonspor 08.08.2026 | 21:28
İsmail Köybaşı’nın jübilesinde duygusal anlar 04:35
İsmail Köybaşı'nın jübilesinde duygusal anlar 08.08.2026 | 20:36
İsmail Köybaşı, yeşil sahalara böyle veda etti! 01:25
İsmail Köybaşı, yeşil sahalara böyle veda etti! 08.08.2026 | 20:22
Ertuğrul Doğan’dan santrfor transferi sözleri! 18:22
Ertuğrul Doğan'dan santrfor transferi sözleri! 07.08.2026 | 00:37
Muhammed Salah: Böylesini ilk defa görüyorum 01:47
Muhammed Salah: Böylesini ilk defa görüyorum 07.08.2026 | 00:35
Muhammed Salah, Trabzospor taraftarıyla buluştu! 01:12
Muhammed Salah, Trabzospor taraftarıyla buluştu! 07.08.2026 | 00:33
Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’dan Mohamed Salah transferi sonrası ilk sözler! 16:40
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Mohamed Salah transferi sonrası ilk sözler! 05.08.2026 | 00:32
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan Mohamed Salah açıklaması! 07:49
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Mohamed Salah açıklaması! 01.08.2026 | 21:44
Aziz Yıldırım’dan santrfor transferi açıklaması! 01:06:41
Aziz Yıldırım'dan santrfor transferi açıklaması! 01.08.2026 | 21:42
Beşiktaş’ın yeni transferi Trossard üçlüyü çektirdi! 04:59
Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard üçlüyü çektirdi! 14.07.2026 | 19:59
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! 05:26
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! 14.07.2026 | 19:57
Lesley Ugochukwu’nun İstanbul’daki ilk görüntüleri! 09:02
Lesley Ugochukwu'nun İstanbul'daki ilk görüntüleri! 13.07.2026 | 20:58
Salih Özcan: Sahada savaşacağıma söz veriyorum 05:51
Salih Özcan: Sahada savaşacağıma söz veriyorum 09.07.2026 | 00:21
Beşiktaş’ın yeni transferi Alexander Nübel, İstanbul’da! 00:33
Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel, İstanbul'da! 07.07.2026 | 20:21
Beşiktaş’ın yeni transferi Doğan Alemdar, İstanbul’a geldi! 01:13
Beşiktaş'ın yeni transferi Doğan Alemdar, İstanbul'a geldi! 07.07.2026 | 20:03
Trabzonspor’un yeni transferi Aral Şimşir’den ilk üçlü! 03:35
Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir'den ilk üçlü! 07.07.2026 | 19:48
Trabzonspor’un yeni transferi Aral Şimşir, Trabzon’da! 04:40
Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir, Trabzon'da! 07.07.2026 | 19:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA