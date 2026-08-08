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İsmail Köybaşı'nın jübilesinde duygusal anlar

İsmail Köybaşı'nın jübilesinde duygusal anlar

08 Ağustos 2026 20:36

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir hafta kala Göztepe ile Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın jübilesi için İzmir'de karşı karşıya geldi. Maç öncesi İsmail Köybaşı, taraftarları selamlamak için çıktığında duygusal anlar yaşandı, tribündeki bazı taraftarların ağladığı ekranlara yansıdı. Maç öncesi seremonide ise tecrübeli futbolcu gözyaşlarını tutamadı.

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