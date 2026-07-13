Video Spor Lesley Ugochukwu'nun İstanbul'daki ilk görüntüleri!
Lesley Ugochukwu'nun İstanbul'daki ilk görüntüleri!

Lesley Ugochukwu'nun İstanbul'daki ilk görüntüleri!

13 Temmuz 2026 20:58

Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılılar için İstanbul'a geldi. İşte o anlar...

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