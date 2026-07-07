Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı! | Video
07 Temmuz 2026 10:14
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
Bankta oturan vatandaşın çantasını böyle çaldı | Video 07.07.2026 | 10:04
03:47
Erzurum'da tır refüjü aşıp direk deposuna daldı: Kaza anı kamerada | Video 07.07.2026 | 09:45
00:48
Bursa'da aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı: Kaza anı kamerada 07.07.2026 | 08:54
02:11
03:14
Bursa'da asayiş denetlemesinde aranan 4 şüpheli yakalandı | Video 07.07.2026 | 08:24
01:51
Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı! | Video 07.07.2026 | 08:21
00:30
Siirt'te elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu 06.07.2026 | 22:40
02:24
Iğdır'da fırtınada caminin çatısı uçtu 06.07.2026 | 21:52
01:29
Batman’da park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü 06.07.2026 | 21:09
03:43
Kars'ta şiddetli yağmur ve fırtına çatıları uçurdu, ağacı kökünden söktü 06.07.2026 | 21:03
00:29
4 yayaya çarpıp kaçtı, daha sonra polise teslim oldu: Kaza anı kameralarda 06.07.2026 | 16:41
00:12
Şırnak'ta zırhlı araç takla attı; 2 polis yaralı | Video 06.07.2026 | 16:21
02:26
Yol kenarındaki tabelaya çarptı: Başındaki kask sayesinde kurtuldu | Video 06.07.2026 | 15:00
01:04
Tırın altında kalan 74 yaşındaki adam, ağır yaralandı! | Video 06.07.2026 | 14:54
05:05
01:48
00:57
Geri manevrayla kokoreç tezgahına daldı: 5 yaralı | Video 06.07.2026 | 13:48
00:53
03:51