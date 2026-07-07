Video Yaşam Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı! | Video
Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı! | Video

Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı! | Video

07 Temmuz 2026 10:14

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

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Kaza, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi Karakeçili Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyir halinde olan yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen sebeple yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
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