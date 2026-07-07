15 metrelik apartman boşluğuna düşen otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı | Video
07 Temmuz 2026 08:46
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 15 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.
Kaza, Yüzbaşılar Mahallesi Yüzbaşılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AKV 631 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle hurdaya dönen otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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