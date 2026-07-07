Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır 41 yaralı | Video
07 Temmuz 2026 08:27
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine meydana gelen otobüs kazasında 3'ü ağır 41 kişi yaralandı. Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Toplam 38 yolcu, 2 şoför, 1 muavinin bulunduğu kazada 3 ağır yaralımız ve 38 yaralımızın sevki yapıldı" dedi.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
"3 AĞIR YARALIMIZ VE 38 YARALIMIZIN SEVKİ YAPILDI"
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim yaptığı açıklamada, "Saat 05.00 sularında Tekirdağ'dan Kayseri istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait otobüsümüz, yolun kayganlığı, şoförün de etkisiyle beraber devrilerek kazaya sebebiyet vermiştir. Toplam 38 yolcu, 2 şoför, 1 muavinin bulunduğu kazada 3 ağır yaralımız ve 38 yaralımızın sevki yapıldı. Hem İhtisas Hastanemiz hem Tıp Fakültesi Hastanemize tüm yaralılarımızı sevk etmiş bulunuyoruz. AFAD ekiplerimize, bütün ekiplerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah, kazadan, beladan bizleri korusun demek istiyorum. Şunu ifade etmek isterim. Otobüslerde yolcu eden vatandaşlarımızın kemerlerini takmalarının kaza anı açısından çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Kaza anında çok önemli olduğuna vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü bütün yaralılarımızda bu travmaları görmekteyiz. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Aileler, yakınlar, herkesle elimizden geldiğince yakından ilgileneceğiz" dedi.
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