İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın: Söndürme çalışmaları devam ediyor | Video
06 Temmuz 2026 14:24
İzmir'in Menemen ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 13.00 sıralarında Maltepe yolu üzerinde Camikebir Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, çevredeki birçok bölgeden fark edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için başlattığı yoğun müdahale devam ediyor.
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