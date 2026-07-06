Tırın dorsesine çarpan otomobil, paramparça oldu: 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! | Video
06 Temmuz 2026 09:00
Tokat-Turhal karayolunda tırın dorsesine arkadan çarpan otomobil hurda yığınına döndü. Ağır yaralanan 21 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza Tokat-Turhal karayolu Ulaş kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Turhal istikametine seyir halinde olan M. O. (21) idaresindeki 60 AFY 815 plakalı Hundai marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen E. D. (50) yönetimindeki 46 AJT 912 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına döndü. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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