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4 yayaya çarpıp kaçtı, daha sonra polise teslim oldu: Kaza anı kameralarda

4 yayaya çarpıp kaçtı, daha sonra polise teslim oldu: Kaza anı kameralarda

06 Temmuz 2026 16:47

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, otomobiliyle yol kenarında yürüyen 4 kişiye çarpıp kaçan sürücü, daha sonra polise teslim oldu. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, 4 Temmuz gecesi, Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi bilinmeyen sürücü, kontrolünden çıkan otomobille, yol kenarında yürüyen 4 kişiye çarptı. Yola savrulan yayalar yaralandı. Sürücü ise otomobiliyle kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü, bir süre sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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