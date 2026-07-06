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Batman’da park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü

Batman’da park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü

06 Temmuz 2026 21:11

Batman’da bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan 3 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobiller kullanılamaz hale geldi.

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