Batman’da park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü

06 Temmuz 2026 21:11

Batman’da bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan 3 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobiller kullanılamaz hale geldi.