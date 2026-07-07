Video Yaşam Aydın'da feci kaza: Beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video
Aydın'da feci kaza: Beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video

Aydın'da feci kaza: Beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video

07 Temmuz 2026 12:20

Aydın'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada beton mikserinin altında kalan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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Kaza, Aydın Şehir Hastanesi yolu üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Feriştah Kaya (70), o esnada B.Y. idaresindeki 09 AOS 509 plakalı beton mikserinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ise olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Savcılık incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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