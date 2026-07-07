İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video
07 Temmuz 2026 11:33
İstanbul’da düzenlenen bir dizi operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen biri çocuk 7 şüpheli yakalandı.
Söz konusu çalışmalar kapsamında dün ve bugün Şişli, Esenler ve Esenyurt ilçelerinde tespit edilen 4 ikamet ile 1 araca üç ayrı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 1'i yaşı 18'den küçük olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldıkları adreslerde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda, 116 kilo 390 gram metamfetamin, 34 kilo 800 gram skunk, 249 sentetik ecza hapı, 10 gram afyon sakızı, 39 kilo 700 gram uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çeşitli malzeme ve aparatlar, 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 34 mermi ve 3 bin 200 lira nakit para ele geçirildi. Yakalanan biri çocuk 7 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki 7 şüpheliden 2'sinin adli makamlara sevk edileceği, 5'i hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.
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