Muhammed Salah, Trabzospor taraftarıyla buluştu!
07 Ağustos 2026 00:33
Trabzonspor'un dünyaca ünlü yeni transferi Muhammed Salah için Papara Park'ta görkemli bir imza töreni düzenlendi. Mısırlı yıldız, bordo-mavili taraftarların yoğun ilgisi karşısında tribünlere çıkarak 3'lü çektirdi. İşte o anlar...
Trabzonspor oldukça flaş bir transfere imza attı ve kadrosuna dünya yıldızı Muhammed Salah'ı dahil etti.
Ünlü futbolcu imza töreninde bordo-mavili taraftarlara stadyumda ilk 3'lüsünü çektirdi. O anlar oldukça dikkat çekti.
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