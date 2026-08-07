Muhammed Salah, Trabzospor taraftarıyla buluştu! 07 Ağustos 2026 00:33 Trabzonspor'un dünyaca ünlü yeni transferi Muhammed Salah için Papara Park'ta görkemli bir imza töreni düzenlendi. Mısırlı yıldız, bordo-mavili taraftarların yoğun ilgisi karşısında tribünlere çıkarak 3'lü çektirdi. İşte o anlar... VİDEO DEVAM EDİYOR

Trabzonspor oldukça flaş bir transfere imza attı ve kadrosuna dünya yıldızı Muhammed Salah'ı dahil etti.

Ünlü futbolcu imza töreninde bordo-mavili taraftarlara stadyumda ilk 3'lüsünü çektirdi. O anlar oldukça dikkat çekti.