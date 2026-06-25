Esenyurt'ta genç adam silahlı saldırıda öldürülmüştü! Kanlı pusunun kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

25 Haziran 2026 14:35

Esenyurt'ta evinden çıkarak aracına binmek isteyen genç adamın, pusu kuran iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların peş peşe ateş açtığı, genç adamın ise kurşunların hedefi olduğu anlar yer aldı.