Esenyurt'ta genç adam silahlı saldırıda öldürülmüştü! Kanlı pusunun kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
25 Haziran 2026 14:35
Esenyurt'ta evinden çıkarak aracına binmek isteyen genç adamın, pusu kuran iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların peş peşe ateş açtığı, genç adamın ise kurşunların hedefi olduğu anlar yer aldı.
DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganların sokakta beklediği, Şehmus Mert K.'nın evinden çıkarak aracına yöneldiği sırada peş peşe ateş açtıkları görüldü. Kurşunların hedefi olan genç adamın yere yığıldığı, saldırganların ise koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
01:48
Aladağlar'da mahsur kalan dağcının kurtarılma anları kamerada | Video 27.06.2026 | 12:34
01:02
Erzurum’da dev narkotik operasyonu: 14 gözaltı | Video 27.06.2026 | 11:48
01:06
02:52
08:44
Kuşadası’nda 2 çocuğun marketten yaptığı hırsızlık kamerada | Video 27.06.2026 | 09:28
11:58
Gerçek kraliçelerin kulübü: Dayanışmanın estetiği ve gücü | Video 27.06.2026 | 09:11
01:13
Çorum'da iş yerinde bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 27.06.2026 | 08:59
01:33
01:16
02:24
00:29
05:42
03:49
01:39
00:17
00:48
Kafe çalışanını öldüresiye darbetti! O anlar kamerada | Video 26.06.2026 | 09:01
01:09
Bankada işlem yaparken üzerine kedi düştü | Video 26.06.2026 | 08:57
01:55
Fatih’te 5 katlı iş hanında yangın: 1 yaralı | Video 26.06.2026 | 08:51
00:53
11 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 51 gözaltı | Video 26.06.2026 | 08:43