Video Yaşam Esenyurt'ta genç adam silahlı saldırıda öldürülmüştü! Kanlı pusunun kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
Esenyurt'ta genç adam silahlı saldırıda öldürülmüştü! Kanlı pusunun kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

Esenyurt'ta genç adam silahlı saldırıda öldürülmüştü! Kanlı pusunun kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

25 Haziran 2026 14:35

Esenyurt'ta evinden çıkarak aracına binmek isteyen genç adamın, pusu kuran iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların peş peşe ateş açtığı, genç adamın ise kurşunların hedefi olduğu anlar yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkarak aracına binmek isteyen Şehmus Mert K., önceden pusu kurduğu değerlendirilen iki silahlı saldırganın hedefi oldu. Saldırganlar, genç adam tam aracına bineceği sırada art arda ateş açtı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Şehmus Mert K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada silah seslerini duyan Şehmus Mert K.'nın eşi de kucağındaki bebeğiyle sokağa çıkarak sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganların sokakta beklediği, Şehmus Mert K.'nın evinden çıkarak aracına yöneldiği sırada peş peşe ateş açtıkları görüldü. Kurşunların hedefi olan genç adamın yere yığıldığı, saldırganların ise koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta düğünde kavga: Halay tartışması büyüdü, ortalık savaş alanına döndü! | Video 01:05
Esenyurt'ta düğünde kavga: Halay tartışması büyüdü, ortalık savaş alanına döndü! | Video 27.06.2026 | 12:35
Aladağlar’da mahsur kalan dağcının kurtarılma anları kamerada | Video 01:48
Aladağlar'da mahsur kalan dağcının kurtarılma anları kamerada | Video 27.06.2026 | 12:34
Erzurum’da dev narkotik operasyonu: 14 gözaltı | Video 01:02
Erzurum’da dev narkotik operasyonu: 14 gözaltı | Video 27.06.2026 | 11:48
Konya merkezli yurt dışı bağlantılı 3 ilde eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı | Video 01:06
Konya merkezli yurt dışı bağlantılı 3 ilde eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı | Video 27.06.2026 | 10:46
Hatay’da kahreden olay kamerada: Denize düşen adam boğularak can verdi! | Video 02:52
Hatay'da kahreden olay kamerada: Denize düşen adam boğularak can verdi! | Video 27.06.2026 | 09:29
Kuşadası’nda 2 çocuğun marketten yaptığı hırsızlık kamerada | Video 08:44
Kuşadası’nda 2 çocuğun marketten yaptığı hırsızlık kamerada | Video 27.06.2026 | 09:28
Gerçek kraliçelerin kulübü: Dayanışmanın estetiği ve gücü | Video 11:58
Gerçek kraliçelerin kulübü: Dayanışmanın estetiği ve gücü | Video 27.06.2026 | 09:11
Çorum’da iş yerinde bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 01:13
Çorum'da iş yerinde bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 27.06.2026 | 08:59
Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı | Video 01:33
Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı | Video 27.06.2026 | 08:58
Güngören’de boşanma aşamasındaki eşi ile baldızını bıçaklayan şüpheli tutuklandı | Video 01:16
Güngören'de boşanma aşamasındaki eşi ile baldızını bıçaklayan şüpheli tutuklandı | Video 26.06.2026 | 15:20
Park halindeki araçtan dumanlar yükseldi, ardından peş peşe patlamalar meydana geldi! | Video 02:24
Park halindeki araçtan dumanlar yükseldi, ardından peş peşe patlamalar meydana geldi! | Video 26.06.2026 | 14:47
Tekirdağ’da akılalmaz olay: Kocasını öldürmeye çalıştı, silah tutukluk yapınca yakalandı! O anlar kamerada | Video 00:29
Tekirdağ'da akılalmaz olay: Kocasını öldürmeye çalıştı, silah tutukluk yapınca yakalandı! O anlar kamerada | Video 26.06.2026 | 12:00
Aynı kavşakta bir saat arayla 2 ayrı motosiklet kazası: 2 yaralı! O anlar kamerada | Video 05:42
Aynı kavşakta bir saat arayla 2 ayrı motosiklet kazası: 2 yaralı! O anlar kamerada | Video 26.06.2026 | 11:11
Canlı yayında yumruklu tekmeli saldırıya uğradı! Saldırı anı böyle kaydedildi | Video 03:49
Canlı yayında yumruklu tekmeli saldırıya uğradı! Saldırı anı böyle kaydedildi | Video 26.06.2026 | 10:49
Anadolu topraklarının sevimli kemirgeni gelengi yiyecek ararken görüntülendi | Video 01:39
Anadolu topraklarının sevimli kemirgeni "gelengi" yiyecek ararken görüntülendi | Video 26.06.2026 | 10:21
Şile Belediyesi soruşturmasında üçüncü dalga operasyon: 16 şüpheliye gözaltı | Video 00:17
Şile Belediyesi soruşturmasında üçüncü dalga operasyon: 16 şüpheliye gözaltı | Video 26.06.2026 | 09:35
Kafe çalışanını öldüresiye darbetti! O anlar kamerada | Video 00:48
Kafe çalışanını öldüresiye darbetti! O anlar kamerada | Video 26.06.2026 | 09:01
Bankada işlem yaparken üzerine kedi düştü | Video 01:09
Bankada işlem yaparken üzerine kedi düştü | Video 26.06.2026 | 08:57
Fatih’te 5 katlı iş hanında yangın: 1 yaralı | Video 01:55
Fatih’te 5 katlı iş hanında yangın: 1 yaralı | Video 26.06.2026 | 08:51
11 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 51 gözaltı | Video 00:53
11 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 51 gözaltı | Video 26.06.2026 | 08:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA