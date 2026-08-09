Video Yaşam Sancaktepe’de kayganlaşan yolda 2 otomobil çarpıştı! 3 yaralı... | Video
Sancaktepe’de kayganlaşan yolda 2 otomobil çarpıştı! 3 yaralı... | Video

Sancaktepe’de kayganlaşan yolda 2 otomobil çarpıştı! 3 yaralı... | Video

09 Ağustos 2026 15:25

Sancaktepe’ TEM Bağlantı yolunda yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda 2 otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle Kartal – Sancaktepe TEM Bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında KartalSancaktepe TEM Bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre; aynı istikamette ilerleyen İbrahim Ç. yönetimindeki 34 HJR 868 plakalı otomobille Yusuf D.'nin kullandığı 34 DSK 695 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İbrahim Ç.'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak taklalar attı. Diğer araç ise metrelerce sürüklendikten sonra orta refüjdeki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada takla atan araçta bulunan sürücü İbrahim Ç., yolcu koltuğunda oturan Ayten Ç. ile beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf D. yaralandı.

YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alarak trafiği bir süre tek şeritten sağladı. Yaralı 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı yolu Sancaktepe istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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