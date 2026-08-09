Avcılar’da park halindeki motosikleti saniyeler içinde çaldılar! Hırsızlık anı kamerada 09 Ağustos 2026 14:35 Avcılar’da park halindeki motosikletin yanına gelen 2 şüpheli önce çevreyi kontrol etti ardından sokaktan ayrıldı. Aracın yanına bir süre sonra yeniden gelen 2 şüpheliden biri bu kez motosikleti saniyeler içinde çalıştırdı. Şüpheliler çaldıkları motosikletle sokaktan uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Cihangir Mahallesi Ayık Sokak'ta dün sabah saatlerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Sokağa park edilen 34 HKM 655 plakalı motosikletin yanına başka bir motosikletle gelen 2 şüpheli bir süre burada bekledi. Çevreyi kontrol eden şüpheliler sokskta tur attıktan sonra motosikletin yanına yeniden geldi. Şüphelilerden biri park edilen motosikletin yanına giderek aracı saniyeler içinde çalıştırdı. Ardından da 2 şüpheli motosikletlerle olay yerinden uzaklaştı. Piyasa değerinin yaklaşık 180 bin lira olduğu öğrenilen motosikletini yerinde bulamayan sahibi ise güvenlik kamerası kayıtlarını polise vererek şikayetçi oldu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.