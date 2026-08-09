Bolu’da korkutan anlar: D-100 karayolunda TIR alev alev yandı! | Video 09 Ağustos 2026 16:28 Bolu’da D-100 karayolunda seyir halindeki TIR, motor kısmından başlayan yangının ardından alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 11.00 sıralarında D-100 karayolunun Aşağı Kuzören mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden TIR'ın motor kısmından yangın çıktı. Alevler TIR'ın çekici kısmını kısa sürede sararken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen yangında TIR'ın çekici kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından TIR, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.