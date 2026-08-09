Polise bıçaklı saldırı: İşte böyle etkisiz hale getirildi!
09 Ağustos 2026 20:39
İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda bir şüpheli polis memuruna bıçakla saldırmaya çalıştı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan zanlı işte böyle etkisiz hale getirildi.
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