Video Yaşam Galata’da 'fırça düşürme' bahanesiyle para istedikleri turist kadını yoldan geçen diğer turistler kurtardı | Video
Galata’da 'fırça düşürme' bahanesiyle para istedikleri turist kadını yoldan geçen diğer turistler kurtardı | Video

Galata’da 'fırça düşürme' bahanesiyle para istedikleri turist kadını yoldan geçen diğer turistler kurtardı | Video

25 Haziran 2026 10:03

Galata’da ayakkabı boyacısı M.G. (32), 'Fırça düşürme' yöntemiyle Rus kadın turistin ayakkabısını boyayarak para almaya çalıştı. Kadın para vereceği sırada sokaktan geçen diğer Rus turistler duruma müdahale ederek turistin para vermesini engelledi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi. M.G. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Olay, 23 Haziran Salı günü Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ayakkabı boyacısı gibi davranan M.G. (32), turistleri dolandırmak için kullanılan 'Fırça düşürme' yöntemiyle elindeki boya fırçasını bilerek yere bıraktı. Fırçayı yerden alarak kendisine veren Rus kadın turiste teşekkür etmek istediğini söyleyen şüpheli, kadının ayakkabısını boyamaya başladı. Boyanın ardından şüpheli turistten para talep etti.

RUS TURİSTLER MÜDAHALE ETTİ

Kadın para vermek üzereyken sokakta yürüyen diğer Rus turistler durumu fark edip koşarak duruma müdahale etti. Turistler, kadının para vermesine engel olurken şüpheliyle turistler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntülerdeki şüphelinin M.G. olduğunu belirledi. Çalışmaların devamında şüpheli, Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.G. 'dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. M.G. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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