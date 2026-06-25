Yaralı bulduğu yavru saksağan iş yerinin maskotu oldu | Video
25 Haziran 2026 09:58
Tokat’ın Turhal ilçesinde bir esnafın yaralı halde bulup sahip çıktığı saksağan yavrusu, bir ayda iş yerinin sevimli maskotu oldu.
Karam'ı doğaya yeniden kazandırmak istediğini ancak ondan ayrılmanın da kolay olmadığını belirten İlknur Bozdemir, "Sabah kahvaltılarımızı beraber yapıyoruz. Masada gezmeyi çok seviyor. Masa kurulduğu zaman ilk işi hemen masaya gelmek oluyor. Sonra da beraber iş yerine geliyoruz. Buranın da maskotu oldu. Herkesi çok seviyor. Bunu nasıl uçuracağız onu hiç bilemiyorum. Alıştım da. İnşallah kendisi bir tur atıp tekrar geri gelir" dedi.
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