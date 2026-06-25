Siren ve kornalara rağmen ambulansa yol vermedi! | Video
25 Haziran 2026 08:57
Silivri'de vakaya giden ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu'nda yaşandı. İddiaya göre, Büyükçekmece istikametine seyir halinde olan 34 HLD 312 plakalı otomobilin sürücüsü, sol şeritte siren çalarak vakaya giden ambulansa yol vermedi. O anlar, ambulanstaki görevli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ambulansın siren çalmasına rağmen yol vermeyen otomobilin ilerlediği anlar yer alıyor.
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