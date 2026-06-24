Video Yaşam Bingöl'de şiddetli fırtına kameralara yansıdı | Video
Bingöl'de şiddetli fırtına kameralara yansıdı | Video

Bingöl'de şiddetli fırtına kameralara yansıdı | Video

24 Haziran 2026 15:33

Bingöl'ün Sudüğünü köyünde etkili olan şiddetli fırtına cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Edinilen bilgilere göre, Sudüğünü köyünde aniden etkisini artıran kuvvetli rüzgar kısa süreli paniğe neden oldu. Fırtına sırasında toz bulutları oluşurken, bazı vatandaşlar yaşanan anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülerde rüzgarın şiddeti ve tarlada otların savrulma anı dikkat çekti.
Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları istenirken, fırtınanın ardından köyde durumun normale döndüğü öğrenildi.

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