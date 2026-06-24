Video Yaşam Poliklinik dış cephesine sıkışan sansar böyle kurtarıldı | Video
Poliklinik dış cephesine sıkışan sansar böyle kurtarıldı | Video

Poliklinik dış cephesine sıkışan sansar böyle kurtarıldı | Video

24 Haziran 2026 16:29

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Poliklinik Binası'nın dış cephesine sıkışan sansar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince kurtarılarak doğal yaşamına salındı.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Poliklinik Binası'nın dış cephesinde sıkışarak mahsur kalan sansarı gören vatandaşa durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine giden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı. İtfaiyenin özel ekipmanları ile uzun uğraşlar sonucunda kurtarılan sansar yapılan kontrollerin ardından sağlık sorununun olmadığı tespit edildi. Sansar, su verildikten sonra doğal yaşam alanı olan ormanlık bölgeye bırakıldı.

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