Video Yaşam Bursa'da esnaf kavgası kanlı bitti! Yaralı babanın zor anları: "Oğlum sakın ölme"
Bursa'da esnaf kavgası kanlı bitti! Yaralı babanın zor anları:

Bursa'da esnaf kavgası kanlı bitti! Yaralı babanın zor anları: "Oğlum sakın ölme"

17 Haziran 2026 | 12:02

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde komşu iki esnaf arasında iş yeri önüne araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğul oldukları öğrenilen 2 kişi bıçakla, olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs ise sopayla yaralandı. Göğsünden ağır yaralı oğluna yerde tampon yapan yaralı babanın, "oğlum sakın ölme" diye seslenmesi dikkat çekti.

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Olay, Yavuz Selim Mahallesi Kurubaş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta lastik deposu ve tamir işi yapan baba-oğul Ahmet Dursun ve Savaş Dursun ile demir doğrama atölyesi bulunan Muhammed A. arasında, iş yeri önüne araç park etme meselesinden tartışma çıktı. Aniden büyüyen kavgada karşılıklı bıçak ve sopalar çekildi.
Baba ve oğlu tarafından sopa ile darp edildiği iddia edilen Muhammed A. kavga sırasında Ahmet ve Savaş Dursun'u bıçakla çeşitli yerlerinden yaraladı.
Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Savaş Dursun kanlar içerisinde yere yığılırken boynundan yaralanan babası Ahmet Dursun oğlunun yarasına tampon yapıp, başından bir an olsun ayrılmadı. Kanlar içinde yerde yatan oğluna "sakın ölme oğlum" diye seslenen yaralı ve acılı babayı olay yerindeki vatandaşlar teselli etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. 112 ambulansına alınan yaralı baba ve oğlu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sopa ile darp edilen olayın şüphelisi Muhammed A. ise polis eşliğinde götürüldüğü hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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