Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
16 Haziran 2026 | 16:08
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi, elektrik firması ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Sarayözü köyünde meydana geldi. Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Ekipler, kedinin elektrik akımına kapılma riskine karşı ilk olarak bölgedeki enerji akışını kesti. Hidrolik sepetli araçla direğe çıkan ekipler, kediyi bulunduğu yerden güvenli şekilde aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
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