Video Yaşam Güngören'de vahşet! Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında vurdu | Video
Güngören'de vahşet! Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında vurdu | Video

Güngören'de vahşet! Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında vurdu | Video

16 Haziran 2026 | 14:49

Güngören’de bir şahıs evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında vurarak öldürdü. Olay anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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Güngören'de Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta dün gece 01.00 sıralarında İddiaya göre, M.D., motosikletiyle evlenmek istediği kızın ailesinin evinin önüne gitti. M.D evlenmek istediği kızın ailesi arasında sorun yaşandığı öğrenildi. Bir süre sonra evin yanına gelen kızın erkek kardeşi Hazem Muhammed ile M.D arasında tartışma çıktı. M.D., yanında bulunan silahı çıkararak Muhammed'e ateş etti. Muhammed yere yığılırken, şüpheli motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hazem Muhammed hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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