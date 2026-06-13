Video Yaşam Ankara'da dolu yağışı ve sağanak etkili oldu: O anlar böyle görüntülendi | Video
Ankara'da dolu yağışı ve sağanak etkili oldu: O anlar böyle görüntülendi | Video

Ankara'da dolu yağışı ve sağanak etkili oldu: O anlar böyle görüntülendi | Video

13 Haziran 2026 | 16:17

Ankara'da etkili olan dolu yağışı ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer dolu yağışı etkili oldu. Kahramankazan ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağarken, yerde biriken dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Trafikte olan araçlar, yolda biriken dolu nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Tarım arazileri de doludan zarar gördü. Kent merkezinde de sağanak görülürken, vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Bir anda bastıran sağanağa yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.

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