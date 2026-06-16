Konya'da yumruk, tokat ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kamerada | Video
16 Haziran 2026 | 15:09
Konya'nın Altınekin ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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