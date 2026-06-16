Beyoğlu’nda minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 16 Haziran 2026 | 10:15 Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Hekmat Haji Khalaf'a (79) yolcu minibüsü çarptı. Khalaf, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, minibüs şoförü Mustafa F. 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 15 Mayıs'ta saat 09.00 sıralarında Kulaksız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Hekmat Haji Khalaf'a, Mustafa F. idaresindeki yolcu minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Khalaf ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hekmat Haji Khalaf, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa F. ise çıkarıldığı mahkemece 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarpması yer alıyor.