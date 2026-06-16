Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirdiler! İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldılar 16 Haziran 2026 | 08:55 Adana’nın Yüreğir ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı üzerindeki sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalında sürüklenen ve yardım çağrısında bulunan kişileri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler ile çevredeki vatandaşların çalışması sonucu kanaldan çıkarılan 2 kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.