Maltepe’de feci kaza! Kavşaktan dönen araç diğer araca ok gibi saplandı: Otomobil alev topuna döndü! 14 Haziran 2026 | 16:47 İstanbul Maltepe’de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. İki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaşanan olayda 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından araçlardan biri alev alarak yanarken, o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay gece saatlerinde Maltepe sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre kavşaktan hareket eden araca diğer taraftan hızla gelen bir araç çarptı ve çarpmanın etkisi ile araç bir anda alev topuna döndü.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

O anlar bir motorcunun kask kamerasına yansıdı. Korkunç kaza sonra olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürerken kaza görüntüleri dehşeti ortaya koydu.