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Bursa'da bir binada çıkan yangın yan binaya sıçradı: Depremde kolunu kaybeden kadın yangında evini kaybetti...

Bursa'da bir binada çıkan yangın yan binaya sıçradı: Depremde kolunu kaybeden kadın yangında evini kaybetti...

15 Haziran 2026 | 16:30

Bursa'da 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın yan binaya sıçradı. Yangında 2 binanın da üst katı kullanılamaz hale geldi. Yangın çıkan dairede oturan ve 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalıp sol kolunu kaybeden Melek Yazıcı, sinir krizi geçirdi.

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Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yandaki 2 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşarken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözlerin de müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

'ÖNCE DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALDIM, ŞİMDİ EVİM YANDI'

Yangında her iki binanın üst katları kullanılamaz hale geldi. Yangın çıkan dairede oturan Melek Yazıcı, olayı haber alıp geldi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sırasında enkaz altında kalıp, sol kolunu dirsekten kaybeden Yazıcı, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Yazıcı, "Yangın sırasında ben ilacımı yazdırmak için hastaneye gitmiştim. Ben depremzedeyim. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalarak kolumu kaybettim. Şimdi de evim yandı. Evde kimse yoktu. Evlenmek üzere olduğum Ali Kardaş sabah işe gitti. Ben de 1 saat önce hastaneye gittim. Hangi arada yangın oldu bilmiyorum. Yetkililer bana yardım ederse çok memnun olurum. İki kere düzenim bozuldu. Önce deprem sonra bu yangın. Mağdur oldumö dedi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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