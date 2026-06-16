Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video
16 Haziran 2026 | 08:38
Birçok projede rol alarak hafızalara kazınan 35 yaşındaki Ece İrtem'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Doğum gününden bir gün sonra hayata veda eden İrtem'in son görüntülerine ATV Haber'den polis adliye muhabiri Özlem Aktay ulaştı. İrtem'in avukatı da konuya dair ilk açıklamayı yaparken ünlü oyuncunun, geçmişte verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi. İrtem'in, "Allah'ım ne olur yardım et" sözleri yürek burktu...
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