Lunaparkta korkunç kaza: Ranger operatöre çarptı! | Video 16 Haziran 2026 | 10:52 Amasya'da lunaparkta çalışan operatör Burak Kırıkçı'nın (20), ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 6 Haziran'da, Hızırpaşa Mahallesi'nde Hakimiyet Parkı'ndaki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre; lunaparkta çalışan Burak Kırıkçı, hareket halindeki ranger isimli aracın yaklaşmasını fark etmeyip eğildi. Bu sırada aracın kabini Kırıkçı'ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kırıkçı, ambulansla kaldırıldığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından lunapark mühürlenirken, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şirket sahibi F.C. ile işletme müdürü H.N.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şirket sahibi ve işletme müdürü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kazadan 10 gün sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Burak Kırıkçı'nın operatör kabininden ayrılıp basamaklardan indiği sırada arkadan gelen hareket halindeki rangerin çarpmasıyla yere yığıldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.