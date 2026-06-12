Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi: Ramazan Ökten'in ailesi ile ilgili inceleme! | Video

12 Haziran 2026 | 16:51

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir ekranlara kilitlenen 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu olayı, dün yayınlanan bölümle birlikte içinden çıkılmaz bir boyuta ulaştı. Manisa Soma'dan Adana'ya kaçan genç kızın, evli ve iki çocuk babası Ramazan Ökten ile kurduğu ilişki sonrasında yayına alınan bazı görüntüler tepkiye yol açtı. Ailenin 'Fakirlik maaşı' aldığı belirlenirken para saçtıkları o videolar sonrası harekete geçildi.