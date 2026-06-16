Beylikdüzü Belediyesi'ne iskan usulsüzlüğü operasyonu: 27 gözaltı | Video
16 Haziran 2026 | 08:36
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 4 farklı ada-parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapılmasına rağmen Beylikdüzü Belediyesi'nin iskan verildiği tespit edildi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat şirketinden 27 kişi gözaltına alındı.
Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmekte olduğu öğrenildi.
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