Dönüş yapmak isteyen araca son hız çarptılar! Motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu | Video
16 Haziran 2026 | 09:23
Hatay'da dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca ok gibi saplanan motosikletteki 2 kişinin metrelerce havaya uçtuğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde yaşandı. Kadın sürücü idaresindeki hafif ticari araçla dönüş yapmak istediği esnada B.B. idaresindeki motosiklet araca ok gibi saplandı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi metrelerce havaya uçarak yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosikletin, dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca ok gibi saplandığı ve 2 kişinin metrelerce havaya uçtuğu görüldü. Yaralı 2 şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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