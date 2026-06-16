Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu! O anlar kamerada | Video

16 Haziran 2026 | 09:57

Antalya’nın Serik ilçesinde pastaneden aldığı doğum günü pastasıyla yürüyen bir kişini arkasından yaklaşan şüpheli tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görünrtülerde şüphelinin tabancayla çok sayıda ateş ettiği anlar yer aldı.