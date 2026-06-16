Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu! O anlar kamerada | Video
16 Haziran 2026 | 09:57
Antalya’nın Serik ilçesinde pastaneden aldığı doğum günü pastasıyla yürüyen bir kişini arkasından yaklaşan şüpheli tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görünrtülerde şüphelinin tabancayla çok sayıda ateş ettiği anlar yer aldı.
KURŞUN YAĞDIRDI
Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde pastaneden pasta alıp çıkan M. K. E'nin park ettiği aracına ilerlediği sırada arkasından gelen şüphelinin tabancayla 3 el ateş edip olay yerinden ayrılmaya çalıştığı, yaralanan M.K.E'nin yere yığıldığı sırada tekrar gelip tekrar ateş etmek için tabancayı doğrulttuğu ve olay yerinden kaçtığı yer aldı.
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