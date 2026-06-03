Dilan-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat silahlı saldırıda öldürüldü! | Video

03 Haziran 2026 | 16:29

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması olduğu belirtilen ve Engin Polat'ın kuzeni olarak tanınan Can Polat'ın, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.